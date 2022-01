Al Bano e Romina Power nuovamente vicini: tutto è come doveva essere (Di domenica 9 gennaio 2022) Al Bano e Romina Power, arriva la pace tra di loro: gli aggiornamenti sul rapporto fra due personaggi amatissimi dal pubblico. La coppia artistica e amorosa formata da Al Bano e Romina Power è stata sicuramente una delle più amate da parte degli italiani; dopo la loro separazione, in molti hanno sperato ad un ritorno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 9 gennaio 2022) Al, arriva la pace tra di loro: gli aggiornamenti sul rapporto fra due personaggi amatissimi dal pubblico. La coppia artistica e amorosa formata da Alè stata sicuramente una delle più amate da parte degli italiani; dopo la loro separazione, in molti hanno sperato ad un ritorno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

l0vinghaz : io che piango nella mia stanza per l’esame e mia mamma che canta felicità di al bano e romina in cucina - radmilpet : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: DiLei: Romina Power, pace fatta con Al Bano: il motivo del riavvicinamento. - GHERARDIMAURO1 : DiLei: Romina Power, pace fatta con Al Bano: il motivo del riavvicinamento. - Rosa29240097 : RT @RominaPowerOFC: Appuntamento Imperdibile!!! Ospiti Speciali di “Top Dieci”, Al Bano & Romina Power. Questa sera, alle 21:25, Rai Uno!… -