Wta Melbourne 1 2022, Errani/Paolini superano Aiava/Cabrera: azzurre in finale (Di sabato 8 gennaio 2022) Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno la finale di doppio del Wta 250 di Melbourne 1 2022, denominato ‘Summer Set’. Le azzurre hanno superato le australiane Aiava/Cabrera al penultimo atto del torneo, imponendosi nettamente tramite il punteggio di 6-2, 6-4. Sfida senza storia: emiliana con un passato glorioso in questa disciplina, mentre toscana meritevole di lodi anche al di fuori del singolare. Il rigore tattico e la varietà di soluzioni di Errani unito alla potenza del dritto di Paolini, con la vittoria come unico risultato possibile contro le opponenti aussie. MONTEPREMI WTA Melbourne 1 E 2 Percorso netto delle talentuose atlete nostrane, le quali hanno inoltre sconfitto precedentemente Da ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Sarae Jasminedisputeranno ladi doppio del Wta 250 di, denominato ‘Summer Set’. Lehanno superato le australianeal penultimo atto del torneo, imponendosi nettamente tramite il punteggio di 6-2, 6-4. Sfida senza storia: emiliana con un passato glorioso in questa disciplina, mentre toscana meritevole di lodi anche al di fuori del singolare. Il rigore tattico e la varietà di soluzioni diunito alla potenza del dritto di, con la vittoria come unico risultato possibile contro le opponenti aussie. MONTEPREMI WTA1 E 2 Percorso netto delle talentuose atlete nostrane, le quali hanno inoltre sconfitto precedentemente Da ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #Halep e #Anisimova in finale ai #WTAMelbourne 1 e 2. #Rybakina ok al #WTAAdelaide - sportface2016 : #Tennis, #WTAMelbourne 1 2022: ritiro per infortunio di #Osaka e #Kudermetova in finale - TENIPOcom : ATP 250/WTA 250/250 Melbourne - Hard (Semifinal) S. Errani/J. Paolini (ITA) def. D. Aiava/L. Cabrera (AUS) 6-2 6-4 - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Cancellato anche il visto di Renata #Voracova (numero 81 WTA in doppio classe 1983) a Melbourne. Attenzione agli sviluppi… - livetennisit : WTA 250 Melbourne (Summer Set 1-2): LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Paolini-Errani nel… -