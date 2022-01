Un villaggio in Abruzzo ispirato al ‘Signore degli Anelli’: dove scoprirlo in tv (Di sabato 8 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio ore 13.50 nella trasmissione “Il mondo insieme” su Tv2000 si parlerà anche dell’accesso all’acqua potabile in Kenya L’accesso all’acqua pulita in Kenya, una cantante lirica pasticcera e un villaggio in Abruzzo ispirato al ‘Signore degli Anelli’. Sono tra i temi della puntata del programma ‘Il mondo insieme’, condotto da Licia Colò, in onda su Tv2000 domenica 9 gennaio ore 13.50. Tra i documentari: Barcellona. Gaudi, Ramblas E Divertimento; I Viaggi Di Ant- Modica, Città Del Barocco E Del Cioccolato; Israele e Giordania. Fede E Storia Tra Gerusalemme E Petra; Portorico. Territorio Unico E Multiculturale; Chattanooga. Citta’ Ottimista, Genuina E Generosa; Appennino Tosco-Emiliano. Sapori, Arte E Citta’ Medievali. Paolo Sodi è un regista e documentarista, vincitore di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio ore 13.50 nella trasmissione “Il mondo insieme” su Tv2000 si parlerà anche dell’accesso all’acqua potabile in Kenya L’accesso all’acqua pulita in Kenya, una cantante lirica pasticcera e uninal. Sono tra i temi della puntata del programma ‘Il mondo insieme’, condotto da Licia Colò, in onda su Tv2000 domenica 9 gennaio ore 13.50. Tra i documentari: Barcellona. Gaudi, Ramblas E Divertimento; I Viaggi Di Ant- Modica, Città Del Barocco E Del Cioccolato; Israele e Giordania. Fede E Storia Tra Gerusalemme E Petra; Portorico. Territorio Unico E Multiculturale; Chattanooga. Citta’ Ottimista, Genuina E Generosa; Appennino Tosco-Emiliano. Sapori, Arte E Citta’ Medievali. Paolo Sodi è un regista e documentarista, vincitore di ...

