Serie A 2021/2022: le statistiche della 21esima giornata (Di sabato 8 gennaio 2022) Nonostante il caos dovuto a Covid, ASL e protocolli, la Serie A prosegue con la 21° giornata domenica 9 gennaio. Alle 12,30 l’Empoli ospita il Sassuolo: decima partita in campionato tra le due squadre, il bilancio è di cinque vittorie per i neroverdi e quattro successi per gli azzurri. La formazione di Andreazzoli inoltre ha trionfato negli ultimi due scontri diretti giocati in ordine cronologico con un punteggio complessivo di 5-1. Contemporaneamente il Venezia riceve il Milan: il 75% delle vittorie dei lagunari nel torneo contro i rossoneri sono arrivate in gare interne (3/4), le due compagini si affrontano in questo stadio in Serie A per la prima volta dal 24 febbraio 2002 (4-1 per il Diavolo). Alle 14,30 il Cagliari attende il Bologna: negli ultimi 10 confronti in campionato tra le due squadre il bilancio registra tre successi a ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Nonostante il caos dovuto a Covid, ASL e protocolli, laA prosegue con la 21°domenica 9 gennaio. Alle 12,30 l’Empoli ospita il Sassuolo: decima partita in campionato tra le due squadre, il bilancio è di cinque vittorie per i neroverdi e quattro successi per gli azzurri. La formazione di Andreazzoli inoltre ha trionfato negli ultimi due scontri diretti giocati in ordine cronologico con un punteggio complessivo di 5-1. Contemporaneamente il Venezia riceve il Milan: il 75% delle vittorie dei lagunari nel torneo contro i rossoneri sono arrivate in gare interne (3/4), le due compagini si affrontano in questo stadio inA per la prima volta dal 24 febbraio 2002 (4-1 per il Diavolo). Alle 14,30 il Cagliari attende il Bologna: negli ultimi 10 confronti in campionato tra le due squadre il bilancio registra tre successi a ...

Advertising

Eurosport_IT : E adesso, cosa accadrà? ????? #SerieA | #Draghi | #Gravina - Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - Gazzetta_it : Nandez è in volo per #Cagliari. Ma su di lui c’è un mandato di arresto in Uruguay - sportface2016 : #SerieA 2021/2022: le statistiche della 21esima giornata - infoitsalute : Serie A 2021-2022, Venezia-Milan: le probabili formazioni -