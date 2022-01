Scuole chiuse, De Luca insiste: “I contagi corrono”. Il triste alibi per coprire il flop della sanità (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non molla. All’indomani della sfida lanciata al governo con la decisione di non riaprire le Scuole medie, elementari e dell’infanzia va avanti per la sua strada. “Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”, sostiene il governatore sceriffo. Che si oppone con i fatti al “tutti in classe il 10 gennaio voluto tenacemente dal governo. Nel testo dell’ordinanza campana, firmata oggi, si prevede la chiusura della Scuole fino al 29 gennaio. Il governatore sceriffo allo scontro “Le misure anti assembramenti e la sospensione dell’attività didattica nelle Scuole dell’infanzia, elementari e medie sono strettamente indispensabili a scongiurare il tracollo del sistema sanitario regionale. E proporzionate e adeguate alla diffusione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governatoreCampania Vincenzo Denon molla. All’indomanisfida lanciata al governo con la decisione di non riaprire lemedie, elementari e dell’infanzia va avanti per la sua strada. “Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”, sostiene il governatore sceriffo. Che si oppone con i fatti al “tutti in classe il 10 gennaio voluto tenacemente dal governo. Nel testo dell’ordinanza campana, firmata oggi, si prevede la chiusurafino al 29 gennaio. Il governatore sceriffo allo scontro “Le misure anti assembramenti e la sospensione dell’attività didattica nelledell’infanzia, elementari e medie sono strettamente indispensabili a scongiurare il tracollo del sistema sanitario regionale. E proporzionate e adeguate alla diffusione ...

