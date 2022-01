Sara Ricci al veleno contro i genitori di Paolo Calissano: “E’ colpa loro se …” (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021 il celebre attore Paolo Calissano è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Nei giorni successivi alla sua prematura scomparsa sono stati in molti a commentare quanto accaduto, tra i tanti anche l’attrice Sara Ricci che proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo ha parlato di quanto accaduto esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa del collega. Sara Ricci ospite di Verissimo parla di Paolo Calissano Andrà in onda proprio oggi, sabato 8 gennaio 2022, la prima puntata dell’anno di Verissimo. E tra gli ospiti della puntata anche l’attrice Sara Ricci che proprio nel corso di tale intervista non ha perso l’occasione per ricordare il ... Leggi su baritalianews (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021 il celebre attoreè stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Nei giorni successivi alla sua prematura scomparsa sono stati in molti a commentare quanto accaduto, tra i tanti anche l’attriceche proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo ha parlato di quanto accaduto esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa del collega.ospite di Verissimo parla diAndrà in onda proprio oggi, sabato 8 gennaio 2022, la prima puntata dell’anno di Verissimo. E tra gli ospiti della puntata anche l’attriceche proprio nel corso di tale intervista non ha perso l’occasione per ricordare il ...

