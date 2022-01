Roma, tutto pronto per la festa di compleanno della Lazio: ma a partecipare – al momento – è solo la Polizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Il blocco del traffico è iniziato intorno alle 19 in via Cicerone. Due idranti, uno posizionato sul Lungotevere Augusta, l’altro tra Cola di Rienzo e via Tacito. Appena un quarto d’ora dopo, anche i celerini erano già schierati, tra lo stupore e la preoccupazione dei passanti. Tutti hanno pensato subito a una delle tante manifestazioni che negli ultimi giorni percorrono in lungo e in largo da Nord a Sud il nostro Stivale. E invece no. Questa volta sono attesi per un grande raduno, provenienti da ogni parte d’Italia, i tifosi della Lazio. Dopo lo stop dello scorso anno in piena emergenza Coronavirus, la Curva Nord quest’anno ha potuto organizzare i festeggiamenti per i 122 anni del club biancoceleste con il consueto appuntamento nel luogo storico di piazza della Libertà. E il massiccio spiegamento di uomini e mezzi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) Il blocco del traffico è iniziato intorno alle 19 in via Cicerone. Due idranti, uno posizionato sul Lungotevere Augusta, l’altro tra Cola di Rienzo e via Tacito. Appena un quarto d’ora dopo, anche i celerini erano già schierati, tra lo stupore e la preoccupazione dei passanti. Tutti hanno pensato subito a una delle tante manizioni che negli ultimi giorni percorrono in lungo e in largo da Nord a Sud il nostro Stivale. E invece no. Questa volta sono attesi per un grande raduno, provenienti da ogni parte d’Italia, i tifosi. Dopo lo stop dello scorso anno in piena emergenza Coronavirus, la Curva Nord quest’anno ha potuto organizzare i festeggiamenti per i 122 anni del club biancoceleste con il consueto appuntamento nel luogo storico di piazzaLibertà. E il massiccio spiegamento di uomini e mezzi ...

