Roma | entusiasmo Maitland - Niles | ' Voglio dimostrare chi sono'

arrivata nel pomeriggio di oggi l'ufficialità dell'arrivo in prestito di Ainsley Maitland - Niles alla. Contratto fino al 30 giugno, l'ex Arsenal, 24 anni, si rimette in gioco sperando di riuscire a convincere la società giallorossa a riscattarlo in estate: 'Sono entusiasta di essere qui e non ...... "Con Maitland - Niles - ha detto il dirigente portoghese - consegniamo allaun calciatore ... Quando abbiamo parlato con Ainsley siamo rimasti colpiti dal suodi unirsi al nostro gruppo ...L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dall’Arsenal, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, di Ainsley Maitland-Niles. Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, Maitland-Niles ha collezio ...Il club giallorosso ufficializza l'arrivo con un comunicato. L'inglese, che vestirà la maglia numero 15: "Grazie ai tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato" ...