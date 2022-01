Quirinale | pressione internazionale su Draghi bloccato a Palazzo Chigi | l’incognita Lega e i conti sul governo

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nubi si addensano su, dove Mariosi prepara al periodo più duro della sua legislatura. Tra circa due settimane inizierà la votazione per scegliere il presidente della Repubblica, e la maggioranza traballa nell’incertezza come non mai. Questo sarà un passaggio delicato e importantissimo per la tenuta dell’Italia, su cui si espongono anche a livelloil presidente francese Emmanuel Macron e la banca d’affari Goldman Sachs. Partiti e osservatori sembrano pronti a sbarrare al premier la strada per il, ma i piani per il Paese sembranoti alla presenza dell’ex presidente della Bce nelle istituzioni. Il rischio è che, eletto il successore di Mattarella, salti anche la legislatura nell’anno cruciale dei fondi del Pnrr. ...

