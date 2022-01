Quanto dev’essere lungo il pene di un uomo per soddisfarmi?! (Di sabato 8 gennaio 2022) La lunghezza del pene di un uomo è fondamentale per dare piacere alle donne? Ecco tutta la verità (ma soprattutto tutti i miti da sfatare) sulla questione della lunghezza! Nel corso dei millenni gli uomini sono sempre stati convinti che un pene più lungo assicuri un maggiore piacere sessuale alle donne. Come sempre accade, quando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 8 gennaio 2022) La lunghezza deldi unè fondamentale per dare piacere alle donne? Ecco tutta la verità (ma soprattutto tutti i miti da sfatare) sulla questione della lunghezza! Nel corso dei millenni gli uomini sono sempre stati convinti che unpiùassicuri un maggiore piacere sessuale alle donne. Come sempre accade, quando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

j_mazzanti : Immagino quanto più difficile e frustrante, financo umiliante dev'essere avere fatto una scelta legittima ma con un… - Alacantdevega : @ScaltritiLab Vorrei ma dev'essere qualcuno che ho già sfanculato, visto che a quanto pare mi ha bloccato. - completodilemma : quanto dev’essere triste la vita di una persona per spingerla a giudicare qualsiasi cosa - sherpico_ : importante tanto quanto il carattere, quindi 50 e 50. una persona mi deve piacere, ciò non vuol dire che debba esse… - jetlon85 : @Antorco66 Ma quanto dev'essere deficiente uno per dire una cagata simile?;? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto dev’essere Un bicèr dré ma cl'èlt ChiamamiCittà