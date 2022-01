Pallanuoto | Serie A1 2022 | Anzio-Trieste 9-13 Giuliani momentaneamente al terzo posto

(Di sabato 8 gennaio 2022) La tredicesima giornata dellaA1 2021-dimaschile, ultima del girone d’andata, orfana di cinque match su sette a causa delle tante positività al Covid riscontrate, vede oggi giocarsi un solo incontro, nel quale l’cede in casa alper 9-13. I, che come i laziali hanno giocato tutte le 13 partite come da calendario, vannoaldella classifica a quota 29, scavalcando il Savona (12 gare), fermo a 27, ed a -1 dalla coppia di testa composta da Pro Recco (10 gare) e Brescia (11 gare). Si giocherà domani, domenica 9 gennaio, alle ore 12.00, invece, il posticipo tra Ortigia e Pro Recco. Gli aretusei sono a quota 25 punti (11 gare), mentre i campioni d’Europa sono in testa a ...

La Canottieri Ongina comunica che la partita diB maschile girone C, originariamente in programma sabato alle 18 al palazzetto di Monticelli, ...più chiacchierate a Piacenza Lutto nella:...Quello di domani sarà un ottimo allenamento in vista dell'Euro Cup e poi di unadi partite che arriveranno, una dietro l'altra, e che non saranno facili da gestire nel quotidiano. Sempre Covid ...Ortigia-Pro Recco si gioca e rimane programmata per mezzogiorno di domenica 9 gennaio. La conferma arriva dalle due società. Ed in questo periodo in cui si registra la decisa impennata […] ...Il massimo campionato di pallanuoto maschile è stato stravolto da numerosi casi di atleti positivi al Covid 19 che hanno di conseguenza rinviato molte ...