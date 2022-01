Oroscopo del Sud: per Toro, Vergine e Sagittario è ora di trovare equilibrio (Di sabato 8 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'Oroscopo di oggi, per sabato 8 gennaio 2022, segno dopo segno. Ariete: In questo momento, potresti voler concentrarti maggiormente sulle tue relazioni. Mercurio sarà retrogrado per tre settimane, quindi prenditi il tuo tempo per risolvere eventuali squilibri recenti e chiarire eventuali malintesi. Se hai un problema di relazione, il tuo partner potrebbe suscitarti scalpore e, se ti sei appena rotto, potresti avere ancora la possibilità di tornare insieme. Ecco cosa può fare Mercurio per te mentre è retrogrado. Toro: Le opportunità e i problemi che hai incontrato a casa e al lavoro tra marzo e aprile ora torneranno e oggi puoi finalmente decidere quale direzione prendere mentre attraversi un periodo di armonia con te stesso. Manterrai la tua posizione in azienda o cercherai un lavoro altrove? Continuerai la tua relazione o ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'di oggi, per sabato 8 gennaio 2022, segno dopo segno. Ariete: In questo momento, potresti voler concentrarti maggiormente sulle tue relazioni. Mercurio sarà retrogrado per tre settimane, quindi prenditi il tuo tempo per risolvere eventuali squilibri recenti e chiarire eventuali malintesi. Se hai un problema di relazione, il tuo partner potrebbe suscitarti scalpore e, se ti sei appena rotto, potresti avere ancora la possibilità di tornare insieme. Ecco cosa può fare Mercurio per te mentre è retrogrado.: Le opportunità e i problemi che hai incontrato a casa e al lavoro tra marzo e aprile ora torneranno e oggi puoi finalmente decidere quale direzione prendere mentre attraversi un periodo di armonia con te stesso. Manterrai la tua posizione in azienda o cercherai un lavoro altrove? Continuerai la tua relazione o ...

Advertising

ReadingNews2016 : RT @IOdonna: Sono le tendenze del 2022 le protagoniste della nostra prima cover dell'anno, in edicola oggi - peperossi02 : Nulla di peggio di essere al supermercato alle 9 del mattino con l’oroscopo in sottofondo - IOdonna : Sono le tendenze del 2022 le protagoniste della nostra prima cover dell'anno, in edicola oggi… - ALDO_IOZZOLINO : (????)? ? L'OROSCOPO DI OGGI E' PRESENTATO DA ? 'GRAZIA PASTICCERIA' Rinomata Pasticceria e Pane… - franco_foggia : @Cartabiancarai3 @RaiTre Ne ha già parlato Paolo Fox a I Soliti Ignoti la sera dell'Epifania. Io, però, mi fido di… -