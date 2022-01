Orlando Anci Sicilia | “Dad per evitare la diffusione del Covid”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 gennaio 2022) PALERMO – “Dal confronto emerso in queste ore nell’ambito della task force convocata dall’assessore Lagalla è emersa una condivisione sulle posizioni espresse dall’circa la necessità di prevedere un rinvio delle attività didattiche in presenza. Tale posizione e stata condivisa dalle associazioni dei presidi, dalle associazioni degli studenti, dalle organizzazioni sindacali e da altri esponenti del mondo accademico e scientifico”. Questo il commento del presidente dell’, Leoluca, a margine della task force convocata per decidere la modalità delle lezioni a partire da lunedì. “Intervenire con un provvedimento limitato nel tempo – ha aggiunto– che disponga l’attivazione della didattica a distanza significail rischio di un ...