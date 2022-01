Messaggero | tensione Sarri-Lazio per il mercato | il rinnovo resta in stand-by

(Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Il, ildicon laè al momento in-by. Ci sono tensioni tra l’allenatore e il club sul. L’indice di liquidità blocca ogni trattativa in entrata. Per ora c’è stata solo una cessione, ce ne saranno forse altre, ma piccole, e certo non risolveranno la questione. Inoltre, scrive il quotidiano, ci sono anche i capricci del tecnico. “Eha già detto no alla plusvalenza su Hysaj (arrivato gratis) per cui dall’Atletico Madrid è arrivata una proposta seria. È questo il retroscena di un vertice diin cui è stato fatto il punto con Lotito, ormai isolato da una settimana a Cortina. Il tecnico sa tutto, ma non si rassegna. Anche perché gli è stato ribadito che dovrà essere tesserato ...

