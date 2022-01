Lutto per Sinead O’Connor, è morto a 17 anni il figlio Shane: “Ha posto fine alla sua lotta terrena ed ora è con Dio”. Il drammatico annuncio della cantante (Di sabato 8 gennaio 2022) Sinead O’Connor piange la morte del figlio Shane, deceduto a soli 17 anni. Il tragico annuncio è arrivato direttamente dalla cantante via Twitter nella giornata di oggi 8 gennaio. “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. Che il bambino riposi in pace. Ti amo tanto”, ha scritto. Come riportato da Fox News, la polizia irlandese ha rilasciato una dichiarazione ieri 7 gennaio affermando che l’adolescente era scomparso ed è stato visto l’ultima volta a Tallaght, nel sud di Dublino, il 6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)piange la morte del, deceduto a soli 17. Il tragicoè arrivato direttamente dvia Twitter nella giornata di oggi 8 gennaio. “Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali, la vera lucemia vita, ha deciso di porresuaoggi ed è ora con Dio. Che il bambino riposi in pace. Ti amo tanto”, ha scritto. Come riportato da Fox News, la polizia irlandese ha rilasciato una dichiarazione ieri 7 gennaio affermando che l’adolescente era scomparso ed è stato visto l’ultima volta a Tght, nel sud di Dublino, il 6 ...

