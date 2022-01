Ladri golosi in azione | rubano più di mille pacchetti di gomme da masticare

(Di sabato 8 gennaio 2022)dida. Sembra strano, quasi uno scherzo, invece è successo davvero e ieri pomeriggio i Carabinieri della Stdi Rignano Flaminio hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, lui 25 e lei 19 anni: entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Leggi anche: Pomezia. Ruba una cassa di birra, poi fa a botte con il titolare del supermercato: arrestato 46ennedidainLa coppia, che si trovava in un supermercato, è passata nella zona delle casse senza pagare nulla. Ma con una borsa piuttosto voluminosa che ha attirato l’attenzione del personale del negozio, che ha subito avvertito i militari. I carabinieri, quando sono intervenuti, hanno fermato i due, che nel frattempo stavano ...

