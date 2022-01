La sentenza di lunedì sull' affare Djokovic si potrà seguire in streaming

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il caso, che verrà discusso nella notte italiana tra domenica eessere seguito in. Il giudice deciderà infatti,a base della memoria difensiva presentata dagli ...

Advertising

BroginiAlessio : Nole ma perché hai voluto imbrattare così la tua reputazione da Giocatore piú forte della storia del tennis quale s… - BroginiAlessio : @___Claudias___ @Open_gol Audace come ragionamento. Ma anche un pò anticipato, visto che ce lo dirà la sentenza di… - Ainely88 : @irritatrix @vetustissima @PonzErica Visto che, al momento, è stato sospeso in attesa della sentenza del Tribunale… - laremi_guido : @marxkarl2020 @ProfCampagna Se il comitato degli Open gliel'ha accettata e dato rassicurazioni sulla sua partecipaz… - laremi_guido : @Shanaai4 @ProfCampagna Lunedì mattina Djokovic riceverà sentenza al suo ricorso. Farà certamente conferenza stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : sentenza lunedì

Il caso Djokovic, che verrà discusso nella notte italiana tra domenica e, potrà essere seguito in streaming . Il giudice deciderà infatti, sulla base della memoria difensiva presentata dagli avvocati del numero 1 al mondo, se Nole potrà restare o meno su territorio ...... a, per avere più tempo per preparare la partita. Ma questo comporterebbe lo slittamento, da mercoledì a giovedì, di Napoli - Fiorentina di Coppa Italia. Ecco ladel Tar del Piemonte. ...