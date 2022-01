Juventus | Pirlo distrugge Allegri | il confronto in classifica

(Di sabato 8 gennaio 2022) . Divario importante con i punti della passata stagione La Juve dinon riesce a trovare continuità di risultati, faticando molto sia con le piccole che con le grandi del campionato. Confrondanto l’andamento dei bianconeri di questa stagione rispetto a quello dello scorso con anno co, c’è un dato che evidenzia un distacco importante. Con il Maestro, infatti, la Juve in 20 partite aveva conquistato 42 punti contro i 35 di quella attuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

