Il meteo in Campania: le previsioni per sabato 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 8 gennaio Avellino – Nubi di passaggio. Vento da NE con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 25 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 7 °C. Benevento – Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 12 km/h. Possibili raffiche fino a 25 km/h. Temperature: 4°C la minima e 10°C la massima. Caserta – Previste nubi sparse. Vento da Nord-Est con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 18 km/h. Temperatura minima di 4 °C e massima di 12 °C. Napoli – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da NNE con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 22 km/h. Temperature: 6°C la minima e 12°C la massima. Salerno – Nubi sparse. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leinper oggi,Avellino – Nubi di passaggio. Vento da NE con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 25 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 7 °C. Benevento – Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 12 km/h. Possibili raffiche fino a 25 km/h. Temperature: 4°C la minima e 10°C la massima. Caserta – Previste nubi sparse. Vento da Nord-Est con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 18 km/h. Temperatura minima di 4 °C e massima di 12 °C. Napoli – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da NNE con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 22 km/h. Temperature: 6°C la minima e 12°C la massima. Salerno – Nubi sparse. ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per sabato 8 gennaio ** - salernonotizie : Meteo Campania, arriva il grande freddo. Da domenica calo temperature - tal_Marco : A Napoli e in Campania (ma la metà degli abitanti sono la provincia di Napoli) a quanto pare ogni scusa è buona (da… - anteprima24 : ** #Meteo, le previsioni in #Campania di venerdì 7 gennaio 2022 ** - infoitinterno : Meteo Campania: il tempo previsto per Mercoledì 5 e Giovedì 6 Gennaio e tendenza successiva -