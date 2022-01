Giovane no - vax entra nell'hub vaccinale e cerca di corrompere un infermiere (Di sabato 8 gennaio 2022) È andato all'hub vaccinale , si è messo in fila ed è entrato, ma non aveva alcuna intenzione di farsi vaccinare, così ha cercato di corrompere un infermiere. Ha dell'incredibile quanto avvenuto in ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) È andato all'hub, si è messo in fila ed èto, ma non aveva alcuna intenzione di farsi vaccinare, così hato diun. Ha dell'incredibile quanto avvenuto in ...

Advertising

NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Infermiere non si fa corrompere da giovane no vax. Episodio denunciato ai carabinieri - AgoraBlog2 : CRONACA Il cons. regionale Fabiano Amati: “Denunciato giovane che voleva corrompere infermiere del centro di… - Trmtv : Covid, giovane no vax tenta di corrompere un infermiere all’hub di Fasano: denunciato - MartinoM17 : @mipiace17 @fortnardelli Vista l’esperienza rispetto la sua risposta. Ok per anziani, ma per un giovane che ha supe… - WeAreUniqu3 : @blckwidowsbxbe @advorelou + tra chi salvare e chi no. Questo è ingiusto! Che tra un no vax giovane e un anziano, c… -