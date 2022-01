Covid oggi Campania, ordinanza: stop ricoveri non urgenti (Di sabato 8 gennaio 2022) In Campania, per garantire posti letto ai pazienti Covid, è stop ai ricoveri programmati e alle attività di specialistica ambulatoriale non urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche dal 10 gennaio. E’ quanto disposto dall’Unità di crisi della Regione con un provvedimento adottato “al fine di consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare la situazione pandemica”, di “impegnare il personale sanitario pubblico e convenzionato in via prioritaria alla gestione dei pazienti Covid” e ravvisata “la necessità garantire la disponibilità di un più adeguato numero di posti letto sia nella degenza medica che chirurgica da dedicare ai pazienti affetti da Covid-19”. L’attuale situazione pandemica in Campania, si legge nel ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) In, per garantire posti letto ai pazienti, èaiprogrammati e alle attività di specialistica ambulatoriale nonnelle strutture sanitarie pubbliche dal 10 gennaio. E’ quanto disposto dall’Unità di crisi della Regione con un provvedimento adottato “al fine di consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare la situazione pandemica”, di “impegnare il personale sanitario pubblico e convenzionato in via prioritaria alla gestione dei pazienti” e ravvisata “la necessità garantire la disponibilità di un più adeguato numero di posti letto sia nella degenza medica che chirurgica da dedicare ai pazienti affetti da-19”. L’attuale situazione pandemica in, si legge nel ...

