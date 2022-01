Corona virus: Italia, 1818893 attualmente positivi a test (+144822 in un giorno) con 133881 decessi (184) e 5323523 guariti (52529). Totale di 7281297 casi (197522) Dati della protezione civile: effettuati 1220266 tamponi (Di sabato 8 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1818893 attualmente positivi a test (+144822 in un giorno) con 133881 decessi (184) e 5323523 guariti (52529). Totale di 7281297 casi (197522) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 1220266 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 8 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(184) e).di) proviene da Noi Notizie..

