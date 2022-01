Convocati Sampdoria, le scelte di D’Aversa per il Napoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Convocati Sampdoria per il Napoli: le scelte di D’Aversa in vista del match valido per la 21a giornata di Serie A La Sampdoria ha diramato la lista dei Convocati per il match della 21a giornata di Serie A contro il Napoli. Tanti assenti per il tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa: out Valerio Verre, Mikkel Damsgaard, Omar Colley, Maya Yoshida e Antonio Candreva. Ecco l’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru. Centrocampista: Askildsen, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes. Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022)per il: lediin vista del match valido per la 21a giornata di Serie A Laha diramato la lista deiper il match della 21a giornata di Serie A contro il. Tanti assenti per il tecnico blucerchiato Roberto: out Valerio Verre, Mikkel Damsgaard, Omar Colley, Maya Yoshida e Antonio Candreva. Ecco l’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru. Centrocampista: Askildsen, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes. Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

