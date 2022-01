Caos Africa (Di sabato 8 gennaio 2022) Dal terrorismo ormai insediato nel Sahel ai presidenti rovesciati in Sudan o Guinea, dal mancato voto in Libia alla guerra in Etiopia. Il continente è sempre più instabile. E mentre le grandi potenze curano i propri interessi, l’Italia è chiamata a difficili missioni di sorveglianza e di pacificazione. La mattina del 25 ottobre scorso il generale Stéphane Dupont, comandante delle forze francesi a Gibuti, si stava preparando per volare a Khartum con l’obiettivo di riesumare la cooperazione militare con il Sudan. Nelle stesse ore il generale Abdel Fattah al-Burhan organizzava il colpo di Stato per destituire il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok. Il quarto golpe del 2021 in Africa, tutti a nord dell’Equatore, dopo Ciad, Guinea e Mali. E a Natale anche la Somalia era sull’orlo di un conflitto tra il premier e il presidente con blindati nelle strade di Mogadiscio. Se ... Leggi su panorama (Di sabato 8 gennaio 2022) Dal terrorismo ormai insediato nel Sahel ai presidenti rovesciati in Sudan o Guinea, dal mancato voto in Libia alla guerra in Etiopia. Il continente è sempre più instabile. E mentre le grandi potenze curano i propri interessi, l’Italia è chiamata a difficili missioni di sorveglianza e di pacificazione. La mattina del 25 ottobre scorso il generale Stéphane Dupont, comandante delle forze francesi a Gibuti, si stava preparando per volare a Khartum con l’obiettivo di riesumare la cooperazione militare con il Sudan. Nelle stesse ore il generale Abdel Fattah al-Burhan organizzava il colpo di Stato per destituire il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok. Il quarto golpe del 2021 in, tutti a nord dell’Equatore, dopo Ciad, Guinea e Mali. E a Natale anche la Somalia era sull’orlo di un conflitto tra il premier e il presidente con blindati nelle strade di Mogadiscio. Se ...

