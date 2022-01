Biathlon oggi, Staffette Oberhof 2021: orari, programma, tv, streaming, startlist (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo giorno di gare a Oberhof (Germania). Dopo le due sprint di ieri, il programma odierno della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon prevede la staffetta mista alle ore 12:15 e la staffetta a coppie miste alle ore 14:45. In casa Italia il quartetto della staffetta mista sarà composto da Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, mentre il duo che gareggerà nella staffetta a coppie miste sarà formato da Tommaso Giacomel e Federica Sanfilippo. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 (la staffetta a coppie mista) e su Eurosport 2 (la staffetta mista), mentre le dirette streaming saranno visibile su Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, DAZN, Sky Go e su NOW. Infine, OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo giorno di gare a(Germania). Dopo le due sprint di ieri, ilodierno della Coppa del Mondo-2022 diprevede la staffetta mista alle ore 12:15 e la staffetta a coppie miste alle ore 14:45. In casa Italia il quartetto della staffetta mista sarà composto da Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, mentre il duo che gareggerà nella staffetta a coppie miste sarà formato da Tommaso Giacomel e Federica Sanfilippo. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 (la staffetta a coppie mista) e su Eurosport 2 (la staffetta mista), mentre le direttesaranno visibile su Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, DAZN, Sky Go e su NOW. Infine, OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le ...

