ATP Sydney 2022: il tabellone. Fognini-Kyrgios, primo turno di fuoco! Sonego sorteggiato con Gaston

Effettuato il sorteggio del tabellone del torneo ATP 250 di Sydney, che si concluderà, come consuetudine prima di uno Slam, di sabato al fine di dare ai giocatori almeno un giorno di riposo tra l'eventuale finale e gli Australian Open. Due gli italiani coinvolti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ma a far parlare è soprattutto il primo turno del ligure. L'ex numero 9 del mondo, infatti, pesca Nick Kyrgios. E, al di là del fatto che con l'australiano c'è un solo precedente (Miami 2018, doppio 6-3 per Kyrgios), è il fattore personalità legato ai due giocatori a rendere il match già attesissimo, forse il più atteso dell'intera serie di confronti, più anche del debutto di Andy Murray (che pesca un qualificato).

