Arthur lascia la Juve a gennaio? La permanenza del brasiliano in dubbio

(Di domenica 9 gennaio 2022) . Nessuna offerta ufficiale ai bianconeriè uno dei nomi caldi in casain ottica calciomercato. Ladela Torino, infatti, sembra ancora in. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter lanei giorni scorsi avrebbe valutato la possibilità di una cessione in prestito nella sessione di, ma ai bianconeri non è pervenuta ancora nessuna proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Arthur, negativizzatosi nella serata di ieri, sarà a disposizione per il Napoli. Un recupero importante anche se i tifosi non sono convinti.