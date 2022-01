Arriva il comunicato del Napoli su Tuanzebe: in prestito fino al 30 giugno (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, Arriva anche il comunicato del Napoli che ufficializza il passaggio di Tuanzebe al club. Tuanzebe Arriva in prestito, fino al 30 giugno 2022. La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axel Tuanzebe con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022. Axel Tuanzebe è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Reds debutta in Premier League nella stagione 2016/2017.Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni, fino al nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis,anche ildelche ufficializza il passaggio dial club.inal 302022. La SSCcomunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axelcon la formula delal 302022. Axelè cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Reds debutta in Premier League nella stagione 2016/2017.Nell’estate del 2018 viene ceduto inall’Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni,al nuovo ...

