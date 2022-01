Alessandro Gassman scrive un post durissimo contro una trasmissione televisiva: “Che tristezza” e il web lo applaude (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sta molto parlando nelle ultime ore delle parole pronunciate da Alessandro Gassman. L’attore ha condiviso sui social, e di preciso su Twitter, un post che a molti è sembrato una frecciata rivolta ad un noto programma Rai. Le sue parole comunque hanno fatto molto discutere e allo stesso tempo hanno ottenuto l’approvazione di una ricca parte del popolo social. Ma esattamente, cos’è successo e quali sono state le parole scritte dall’attore? Il tweet di Alessandro Gassman fa discutere Alessandro Gassman è un attore molto apprezzato e di conseguenza anche molto seguito. Proprio nelle scorse ore l’uomo ha condiviso su Twitter un post di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. “Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando ... Leggi su baritalianews (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sta molto parlando nelle ultime ore delle parole pronunciate da. L’attore ha condiviso sui social, e di preciso su Twitter, unche a molti è sembrato una frecciata rivolta ad un noto programma Rai. Le sue parole comunque hanno fatto molto discutere e allo stesso tempo hanno ottenuto l’approvazione di una ricca parte del popolo social. Ma esattamente, cos’è successo e quali sono state le parole scritte dall’attore? Il tweet difa discutereè un attore molto apprezzato e di conseguenza anche molto seguito. Proprio nelle scorse ore l’uomo ha condiviso su Twitter undi cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. “Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando ...

Advertising

valeirodima : Incredibile in che mondo maledetto viviamo avevo fatto tweet su Alessandro Gassman in data 04/01/22 che poi ho canc… - bruerne : RT @P_M_1960: Il mio buon giorno di oggi va ad Alessandro Gassman personaggio poco socievole e amante del dialogo o meglio del monologo inf… - EmanueleTasina1 : RT @P_M_1960: Il mio buon giorno di oggi va ad Alessandro Gassman personaggio poco socievole e amante del dialogo o meglio del monologo inf… - KarlEmme1 : @goffratura @boni_castellane La presa di Scurati sulla realtà è come quella di Alessandro Gassman su un testo teatrale qualunque. - ParliamoDiNews : I soliti ignoti, Alessandro Gassman bombarda. `Che tristezza`. Accusa (piccante) alla regia: cosa inquadra – Libero… -