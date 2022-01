(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – In arrivo adun’ordinanza comunale a firma delVincenzo Falzarano che comporterà la sospensione della didattica in presenza nelleSecondarie di Secondo gradoal prossimo 15. La misura è stata resa necessaria dopo la comunicazione della dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione superiore Lombardi nella quale veniva segnalato un numero rilevante di attuali positività tra gli studenti, i docenti e il personale scolastico vario. Si ricorda inoltre che secondo ordinanza regionale, ledell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado resteranno chiuseal 29. Il Comune ha annunciato che in merito alla situazione degli istituti ...

Advertising

anteprima24 : ** #Airola, il sindaco chiude anche le #Scuole superiori fino al 15 gennaio ** - anteprima24 : ** Airola, schizza il dato dei positivi: il Sindaco vara il coprifuoco ** - NTR24 : Ad Airola 244 positivi: dal 6 al 9 gennaio il sindaco chiude tutto alle 22 - user_tv : La comunicazione del sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Airola sindaco

...didattica in presenza delle scuole Secondarie di Secondo grado ricadenti nel territorio comunale difino a tutta la giornata di Sabato 15 Gennaio 2022. Il provvedimento - scrive il...Resta confermato il rientro a scuola per le superiori tranne in determinati casi come ad: ' Valuterò nelle prossime ore - ha spiegato ilVincenzo Falzarano - in base all'aumento dei ...Scrive l'assessore comunale alla Sanità Alessandro Rosa: In data odierna il sindaco Clemente Mastella ha convocato i sindaci dei centri più popolosi della provincia di Benevento (Franco Damiano di Mon ...Il sindaco Clemente Mastella ha convocato i sindaci dei centri più popolosi della provincia di Benevento (Franco Damiano di Montesarchio, Cienzino Falzarano di Airola, Angelo Cia ...