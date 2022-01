The voice senior, I Mercenari 2 o Christmas in love? La tv del 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 7 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “The voice senior”, il talent condotto da Antonella Clerici dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La festa di Lea e Shaun”: Lea organizza il ricevimento per il matrimonio con Shaun, ma i brutti ricordi la fanno sentire insicura. Andrews, Jordan, Lim e Asher se la devono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “The”, il talent condotto da Antonella Clerici dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La festa di Lea e Shaun”: Lea organizza il ricevimento per il matrimonio con Shaun, ma i brutti ricordi la fanno sentire insicura. Andrews, Jordan, Lim e Asher se la devono ...

