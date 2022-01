Sla, scoperto il ruolo di un enzima nell’insorgenza della malattia: i risultati di uno studio italiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Passi avanti nella ricerca scientifica sulla sclerosi laterale amiotrofica: un nuovo studio, condotto dall’Istituto Mario Negri e dalla Città della Salute di Torino, ha messo in luce la correlazione tra un particolare enzima e la proteina TDP-43, che è alla base dell’insorgenza della malattia. Si tratta di un risultato importante, che in futuro potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti terapeutici per i pazienti. Sla, il ruolo della carenza dell’enzima La Sla è una patologia neurodegenerativa che porta alla perdita del controllo dei muscoli deputati a movimento, deglutizione e respirazione. Solo in Italia colpisce circa 1000 persone ogni anno e, al momento attuale, non esiste ancora una cura o una modalità di prevenzione. Già in passato si ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Passi avanti nella ricerca scientifica sulla sclerosi laterale amiotrofica: un nuovo, condotto dall’Istituto Mario Negri e dalla CittàSalute di Torino, ha messo in luce la correlazione tra un particolaree la proteina TDP-43, che è alla base dell’insorgenza. Si tratta di un risultato importante, che in futuro potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti terapeutici per i pazienti. Sla, ilcarenza dell’La Sla è una patologia neurodegenerativa che porta alla perdita del controllo dei muscoli deputati a movimento, deglutizione e respirazione. Solo in Italia colpisce circa 1000 persone ogni anno e, al momento attuale, non esiste ancora una cura o una modalità di prevenzione. Già in passato si ...

Advertising

ViolaRemedi : RT @giusnico19511: Complimenti all'istituto MARIO NEGRI di Milano e alla CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO per aver scoperto che la carenza di u… - LuciaDeVivo2 : RT @giusnico19511: Complimenti all'istituto MARIO NEGRI di Milano e alla CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO per aver scoperto che la carenza di u… - greenMe_it : Scoperto enzima che potrebbe indurre la SLA quando è carente, speranze per le cure - GuidiClelia : RT @giusnico19511: Complimenti all'istituto MARIO NEGRI di Milano e alla CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO per aver scoperto che la carenza di u… - libellula58 : RT @giusnico19511: Complimenti all'istituto MARIO NEGRI di Milano e alla CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO per aver scoperto che la carenza di u… -