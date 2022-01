Serie A, testa già al prossimo turno: Simone Inzaghi contro il suo passato, tutte le curiosità (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è appena conclusa la 20esima giornata del campionato di Serie A, ma la testa è già al prossimo turno. I sentimenti, domenica sera a San Siro, dovranno essere messi da parte anche se non sarà semplice. Simone Inzaghi però non vuole fare sconti alla sua Lazio, unica in stagione ad aver sconfitto l’Inter in Serie A, e punta deciso a consolidare il primato e tenere a distanza il Milan. Per i campioni d’Italia sarà la prima partita del 2022 e la affrontano da grandi favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, visto che l’ottavo successo consecutivo in campionato è dato a 1,45 rispetto al 6,75 dei capitolini mentre il pareggio è offerto a 4,60. Le quattro sfide più recenti hanno regalato gol, emozioni e spesso anche capovolgimenti di fronte: così se il Goal, con ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è appena conclusa la 20esima giornata del campionato diA, ma laè già al. I sentimenti, domenica sera a San Siro, dovranno essere messi da parte anche se non sarà semplice.però non vuole fare sconti alla sua Lazio, unica in stagione ad aver sconfitto l’Inter inA, e punta deciso a consolidare il primato e tenere a distanza il Milan. Per i campioni d’Italia sarà la prima partita del 2022 e la affrontano da grandi favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, visto che l’ottavo successo consecutivo in campionato è dato a 1,45 rispetto al 6,75 dei capitolini mentre il pareggio è offerto a 4,60. Le quattro sfide più recenti hanno regalato gol, emozioni e spesso anche capovolgimenti di fronte: così se il Goal, con ...

