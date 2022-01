Sci alpino | start list gigante femminile Kranjska Gora 2022 | pettorali e italiane in gara

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladello slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di sci. La prima a partire sarà l’azzurra Marta Bassino, seguita dalla francese Tessa Worley e dalla statunitense Mikaela Shiffrin. A rappresentare l’Italia ci saranno anche Sofia Goggia (pettorale 11), Elena Curtoni (17), Roberta Midali (36), Roberta Melesi (40), Vivien Insam (51) e Ilaria Ghisalberti (54). L’appuntamento è per le ore 9:30 di sabato 8 gennaio con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12:30. Di seguito lacompleta con tutti idi partenza. COME VEDERE LAIN DIRETTA TVSLALOM ...

sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, la start list dello slalom gigante femminile di #KranjskaGora 2022: i pettorali di parten… - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Scialpino | Slalom gigante maschile #Adelboden: gli italiani in gara - RSIsport : ?? Il direttore delle gare di Coppa del Mondo Hans Pieren, all'ultimo anno dei 30 di carriera, è risultato positivo… - sportface2016 : #Scialpino | Slalom gigante maschile #Adelboden: gli italiani in gara - zazoomblog : Sci alpino Marta Bassino: “Le prossime settimane le più importanti dell’anno” - #alpino #Marta #Bassino: #prossime -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Eurosport IT

Le sue parole ai microfoni FISI: "È caduta tanta neve in questi ultimi giorni sulla pista di gara, speriamo che gli organizzatori siano riusciti a preparare al meglio la pista. Sono stati giorni di ...Prima delle quattro giornate di gara oggi a Bormio (Sondrio) dov'erano in programma il Gigante Fis femminile e il Gigante Fis Junior maschile, e proprio nella competizione in rosa, buon terzo posto di ...Gli italiani in gara in occasione dello slalom gigante maschile di Adelboden 2022, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.Un nuovo week-end di Coppa del Mondo si appresta a partire per lo sci alpino al femminile. Appuntamento in Slovenia, in quel di Kranjska Gora (che va a sostituire Maribor). Sabato un gigante, domenica ...