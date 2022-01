“Scherzi a Parte”, Elettra Lamborghini prigioniera di uno shooting da incubo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Restare prigionieri, soli e al buio, nella location da incubo di uno shooting fotografico: è quanto accaduto a Elettra Lamborghini, in uno degli Scherzi più divertenti della stagione di “Scherzi a Parte”. In un primo momento la cantante ha dovuto misurarsi con le gelosie della compagna del fotografo, particolarmente colpito dal fisico della showgirl, per poi vivere un’esperienza di gran lunga peggiore. Le sue preoccupazioni sono aumentato quando, con una scusa, tutti i presenti sono stati fatti uscire dalla stanza, lasciando Elettra completamente sola e prigioniera di un luogo poco rassicurante. A poco sono serviti i vari tentativi di fuggire dalla location, dove la ragazza è rimasta chiusa fino alla scoperta finale: si trattava di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Restare prigionieri, soli e al buio, nella location dadi unofotografico: è quanto accaduto a, in uno deglipiù divertenti della stagione di “”. In un primo momento la cantante ha dovuto misurarsi con le gelosie della compagna del fotografo, particolarmente colpito dal fisico della showgirl, per poi vivere un’esperienza di gran lunga peggiore. Le sue preoccupazioni sono aumentato quando, con una scusa, tutti i presenti sono stati fatti uscire dalla stanza, lasciandocompletamente sola edi un luogo poco rassicurante. A poco sono serviti i vari tentativi di fuggire dalla location, dove la ragazza è rimasta chiusa fino alla scoperta finale: si trattava di ...

