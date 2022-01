Salvini vuole il nucleare. Il leader della Lega avverte Draghi: “Il Governo sostenga la proposta della Commissione Ue. Non ci servono dei No ideologici” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “L’Italia ha bisogno di gas e nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei No ideologici”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. “Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani – ha aggiunto – sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas”. “Bene che la Commissione Ue abbia finalmente deciso di riconoscere gas e nucleare nella tassonomia che finanzia le fonti green – ha detto anche il senatore il responsabile dipartimento energia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) “L’Italia ha bisogno di gas epulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non cidei No”. È quanto ha detto il, Matteo. “Siamo sicuri che il premiere il ministro Cingolani – ha aggiunto – sosterranno l’impostazioneeuropea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas”. “Bene che laUe abbia finalmente deciso di riconoscere gas enella tassonomia che finanzia le fonti green – ha detto anche il senatore il responsabile dipartimento energia ...

Advertising

tigella : Salvini che vuole risolvere il caro-bollette proponendo un referendum per fare il nucleare in Italia: 1. è stato in… - lucianonobili : 'A destra ci sono i sovranisti di Salvini e Meloni. A sinistra il PD insegue la piazza di Landini e il populismo gr… - fattoquotidiano : QUIRINALE / LE MOSSE DEL CAIMANO B. sparla di Draghi, Salvini lo vuole al Colle per sfilarsi - MarcoCantamessa : RT @EnricoBorghi1: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda spicciola in versione Papeete. Se davvero vuole lavorare per la sicurezza energe… - MontagnaUncem : RT @EnricoBorghi1: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda spicciola in versione Papeete. Se davvero vuole lavorare per la sicurezza energe… -