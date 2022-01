Omicron meno pericolosa di Delta: ecco perché colpisce naso e gola (ma non raggiunge i polmoni) (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia arriva dalla rivista scientifica 'Nature': secondo le prime ricerche la variantedel Covid - 19 sarebbe meno pericolosa delle altre perché non infetta le cellule dei polmoni. È quanto ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia arriva dalla rivista scientifica 'Nature': secondo le prime ricerche la variantedel Covid - 19 sarebbedelle altrenon infetta le cellule dei. È quanto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oms: 'Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide'. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale de… - RobertoBurioni : Il virus si sta 'raffreddorizzando'? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omi… - borghi_claudio : Da: 'se fate la terza dose non prendete la omicron' a 'ho fatto la omicron, meno male che avevo la terza dose se no… - GPerenne : RT @borghi_claudio: Da: 'se fate la terza dose non prendete la omicron' a 'ho fatto la omicron, meno male che avevo la terza dose se no sar… - GordonGekko1970 : RT @borghi_claudio: Da: 'se fate la terza dose non prendete la omicron' a 'ho fatto la omicron, meno male che avevo la terza dose se no sar… -