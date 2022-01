Morto Sidney Poitier, primo uomo di colore a vincere l'Oscar come miglior attore: aveva 94 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) È Morto a 94 anni Sidney Poitier, il primo uomo di colore a vincere l'Oscar come miglior attore. La star di Hollywood era nota per film tra cui "Indovina chi viene a cena",... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Èa 94, ildil'. La star di Hollywood era nota per film tra cui "Indovina chi viene a cena",...

