L'Eredità, Valeria non riconosce la figlia: sconcerto in studio da Flavio Insinna. Ma davvero? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Accade ancora qualcosa di piuttosto clamoroso a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale campionissimo in termini di share e in onda ogni giorno a partire dalle 18.45 sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Al Triello ecco che si sfidano il campione Marco, Gabriele e Valeria. Ed è proprio quest'ultima a vincere e dunque a qualificarsi per il gioco finale, la ghigliottina, quello della parola misteriosa. Valeria arriva all'ultimo atto con il clamoroso bottino 210mila euro, che però taglio dopo taglio si è ricevuto a 26.250 euro. Dunque, largo alle parole indizio: amore, capitano, Bertè, ricevuta, Mariangela. E la neo-campionessa, dopo un minuto di riflessione, fornisce la sua risposta: lettera. Ma la soluzione era quella sbagliata. Già, perché la ...

