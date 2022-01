Kazakistan, la citta' di Almaty devastata dopo i violenti disordini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Auto bruciate nelle strade, edifici governativi in rovina e bossoli di proiettili a terra ad Almaty, la piu' grande citta' del Kazakistan. I manifestanti hanno preso d'assalto e dato alle fiamme ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Auto bruciate nelle strade, edifici governativi in rovina e bossoli di proiettili a terra ad, la piu' grande' del. I manifestanti hanno preso d'assalto e dato alle fiamme ...

Advertising

alexandermarchi : Un paio di anni fa sono stato ad Almaty in Kazakistan. È una città modernissima, bella a modo suo, situata all'ombr… - News24_it : Kazakistan, la citta' di Almaty devastata dopo i violenti disordini - Il Sole 24 ORE - sanguinojabel : RT @MiriamCancelli2: In tutte le città , tutti in strada … Kazakistan ???? - NDusgun : RT @MiriamCancelli2: In tutte le città , tutti in strada … Kazakistan ???? - MiriamCancelli2 : In tutte le città , tutti in strada … Kazakistan ???? -