Advertising

zazoomblog : India obbligo di quarantena per tutti arrivi dallestero - #India #obbligo #quarantena #tutti - ticinonews : India, obbligo di quarantena in ingresso anche a chi ha tampone negativo - serenel14278447 : India, obbligo di quarantena per tutti arrivi dall'estero - CorriereQ : India, obbligo di quarantena per tutti arrivi dall’estero - GiaPettinelli : India, obbligo di quarantena per tutti arrivi dall'estero - Asia - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : India obbligo

ANSA Nuova Europa

Indi quarantena per tutti gli arrivi dall'esterodi quarantena di sette giorni, a casa o in albergo, per tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in: lo impone un ...di quarantena di sette giorni, a casa o in albergo, per tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in: lo impone un provvedimento deciso oggi dal ministro alla Sanità indiano, per ...Obbligo di quarantena di sette giorni, a casa o in albergo, per tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in India: lo impone un provvedimento deciso oggi dal ministro alla Sanità indiano, per c ...(ANSA) - NEW DELHI, 07 GEN - Obbligo di quarantena di sette giorni, a casa o in albergo, per tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in India: lo impone un provvedimento deciso oggi dal minist ...