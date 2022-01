I tamponi rapidi non funzionano più. Serve una nuova strategia contro Omicron. Il consulente di Figliuolo avverte: “I numeri saranno spaventosamente veloci e alti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Se fossimo già in ambiente completamente Omicron potremmo decidere di prendere provvedimenti sostanzialmente diversi da quelli presi per la Delta. Perché i numeri saranno spaventosamente veloci e spaventosamente alti. Quindi un’onda d’urto che va gestita in maniera un po’ diversa”. È quanto ha detto ad Agorà l’ex direttore dell’Ema e consulente del commissario straordinario Figliuolo, Guido Rasi. “Gli scenari – spiega Rasi – sono tutti possibili. Quello che è reale è che questi numeri, 200 mila ieri, sono destinati a salire ancora e sono ampiamente sottostimati per il problema della bassa resa dei test antigenici che erano stati fatti per altri tipi di varianti e che con la Omicron mostrano tutta la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Se fossimo già in ambiente completamentepotremmo decidere di prendere provvedimenti sostanzialmente diversi da quelli presi per la Delta. Perché i. Quindi un’onda d’urto che va gestita in maniera un po’ diversa”. È quanto ha detto ad Agorà l’ex direttore dell’Ema edel commissario straordinario, Guido Rasi. “Gli scenari – spiega Rasi – sono tutti possibili. Quello che è reale è che questi, 200 mila ieri, sono destinati a salire ancora e sono ampiamente sottostimati per il problema della bassa resa dei test antigenici che erano stati fatti per altri tipi di varianti e che con lamostrano tutta la ...

