FUSIONE NUCLEARE – La Cina tenta il tutto per tutto con EAST | stiamo a vedere

L'Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) ha raggiunto un nuovo record. Il gigantesco superconduttore tokamak sperimentale a FUSIONE magnetica interno al reattore a Hefei, in Cina, è un vero e proprio sole artificiale. Cosa significa? Che mira a produrre e controllare scariche di plasma a impulsi lunghi, attraverso il riscaldamento a ciclotrone ionico, la diagnostica e il controllo del plasma e il condizionamento della parete di litio. La Cina si prepara alla FUSIONE NUCLEARE dei record con l'EAST. L'Hefei Institutes of Physical Sciences sta da anni portando avanti un sofisticato esperimento supportato dall'Accademia cinese delle scienze all'interno del reattore.

