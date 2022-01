Covid oggi Calabria, 1.469 nuovi contagi e 2 morti: bollettino 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 1.469 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi, 7 gennaio 2022, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Due i morti, per un totale di 1.658 decessi. Effettuati 10.602 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +121 guariti, +1.346 attualmente positivi, +17 ricoveri (per un totale di 373) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 32). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 1.469 ida coronavirus registrati in, 72022, secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Due i, per un totale di 1.658 decessi. Effettuati 10.602 tamponi. Il, inoltre, registra +121 guariti, +1.346 attualmente positivi, +17 ricoveri (per un totale di 373) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 32). L'articolo proviene da Italia Sera.

