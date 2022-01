Covid | Galli contagiato da Omicron | «Sono stato una schifezza»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) «Stamattina discretamente meglio, peròuna».le parole con cui il professor Massimosi è trovato a parlare didae non da scienziato, rassicurando sulle sue condizioni. «Faccio outing. Verosimilmente - ha spiegato ai microfoni di Mattino 5 su Canale 5 - il 31 dicembre, o nei giorni immediatamente precedenti, qualcuno mi ha passato».: «Se qualcuno dice che è una passeggiata, dice male» Un contagio avvenuto nonostante l'infettivologo non abbia visto pazienti tra Natale e Capodanno e abbia condotto la propria vita con la cautela di chi conosce i rischi epidemiologici che ciattualmente. Quasi un paradosso per chi come il medico ...

Massimo, Andrea Crisanti e Matteo Bassetti - con toni e parole diverse - bocciano ...prevede una multa una tantum da 100 euro per gli over 50 che non rispettano l'obbligo di vaccino anti. ..., del Sacco di Milano, docente universitario. Convinto sostenitore dei sieri anti19 Sars - 2, come di ogni regola restrittiva, - anche contro il proprio tornaconto di nonno, che non ...Pioggia di critiche alla multa per gli over 50 che rifiuteranno di adeguarsi all'obbligo vaccinale deciso dal Governo ...Il virologo Massimo Galli ha rilasciato un'intervista a Mattino Cinque News: "Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qua ...