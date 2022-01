Covid-19, Palazzo Chigi chiarisce: per chi non si vaccina multe da 100 a 3mila euro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le sanzioni per chi non si vaccina previste dal Dl che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni sono "1) 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni); 2) Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore; 3) Sanzione da 600 a 1500 euro se l'obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata"."Queste sanzioni - chiariscono fonti di Palazzo Chigi - si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass 'rafforzato' per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le sanzioni per chi non sipreviste dal Dl che ha introdotto l'obbligole per gli ultracinquantenni sono "1) 100per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni); 2) Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore; 3) Sanzione da 600 a 1500se l'obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (dazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata"."Queste sanzioni - chiariscono fonti di- si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass 'rafforzato' per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo impugnerà l'ordinanza del governatore campano sul rinvio dell'ap… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri n. 55 ha approvato il decreto-legge recante 'Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza… - mavisero : @Matteo76216 @Palazzo_Chigi @ANMagistrati MioXXo chi? Quello che si vantava di contare come decessi Covid tutti i p… - Cinzia33986769 : @Palazzo_Chigi Ma nessuno dice che i tamponi non riconoscono la differenza tra influenza e covid.. In America li ha… - isj135 : RT @gallina_di: Covid, il 'garante della Costituzione' firma il decreto per l'obbligo vaccinale • Imola Oggi ?? ?@Quirinale? ?@Palazzo_Chigi… -