Conte: "Eriksen? Le porte per lui saranno sempre aperte" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tecnico del Tottenham Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto a una domanda su Eriksen, suo ex giocatore all'Inter: "Non ho parlato recentemente con Christian. Certo è stato bellissimo ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tecnico del Tottenham Antonioin conferenza stampa ha risposto a una domanda su, suo ex giocatore all'Inter: "Non ho parlato recentemente con Christian. Certo è stato bellissimo ...

Advertising

FBiasin : #Conte su #Eriksen: “Per Christian la porta è sempre aperta”. Bravo. - vivoperlinter : Le parole di #Conte su #Eriksen - NackaSkoglund89 : Steven Zhang in Italia: Conte esonerato Hakimi venduto Eriksen collassato Stadi chiusi Bilancio disastrato - sportli26181512 : Tottenham, Conte: 'Per Eriksen le porte sono sempre aperte': L'allenatore degli Spurs parla del centrocampista dane… - Vtwenty4 : Scusate ma io ad Andonio Conte da Lecce che apre le porte a Christian Eriksen non ci credo nemmeno un po’. -