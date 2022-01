Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati ad oggi 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui Contagi di oggi Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 108.304 su 492.172 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 223 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +32, mentre quelli ordinari a +764. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 9.540. Il tasso di positività si presenta in live diminuzione rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta ... Leggi su zon (Di venerdì 7 gennaio 2022) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 108.304 su 492.172 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 223 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +32, mentre quelli ordinari a +764. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 9.540. Il tasso di positività si presenta in live diminuzione rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta ...

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Contagi record oltre i 200mila e code di ambulanze - Adnkronos : In #Germania 56mila contagi e 264 morti in 24 ore, incidenza settimanale in aumento. #covid - telodogratis : Covid oggi Alto Adige, 832 contagi e 4 morti: bollettino 7 gennaio - MaurizioGamba78 : Quarta dose, quando ammetterete che abbiamo un problema? Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo recor… -