Come organizzare l'armadio in maniera impeccabile. 13 Idee strepitose!!! (Di venerdì 7 gennaio 2022) 13 Idee per organizzare il vostro armadio: semplici e super efficaci! Un armadio organizzato non solo renderà l'inizio di giornata più scorrevole, ma ci darà perfino la sensazione di avere una scelta alquanto vasta in ambito stilistico: quante volte ci lamentiamo di non avere nulla da indossare nonostante l'armadio sia strapieno? Ecco, forse dovremmo chiederci il motivo. Spazio a muro Invece di appendere sciarpe, foulard e altri accessori al fianco di maglie e vestiti, appropriamoci di uno spazio raramente utilizzato: quello del muro. Basta fissare un portasciugamani agli spazi vuoti e dare utilità ad una zona altrimenti vuota. Scarpe sulla porta Non solo avremo a vista tutte le scarpe da poter scegliere, per di più avremo creato una decorazione in linea con la stanza. Anche in questo caso possiamo sfruttare aste e ganci. Alzare ...

