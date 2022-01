Come gestire i capricci dei bambini in maniera rapida ed efficace (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il bimbo ha deciso di fare i capricci? È del tutto normale. Intorno ai due anni, infatti, i bambini entrano nella cosiddetta “fase oppositiva”: urla disperate, sbalzi d’umore, atteggiamenti isterici ed altre trasformazioni improvvise cominciano a fare capolino tra i comportamenti del bambino. Ma quali sono i motivi legati a tali reazioni? Ogni bambino, tra i 24 e i 36 mesi, comincia a sperimentare una comprensione più approfondita delle cose che gli gravitano intorno. Tuttavia, l’essere limitato da una serie di regole imposte dai genitori rappresenta lo “steccato emotivo” contro cui il bambino finisce per scontrarsi. Proprio questo scontro, genera delle fisiologiche reticenze nel piccolo, il quale rifiuta di compiere ciò che gli viene richiesto o di rispettare le regole dettate dai genitori. Ecco, allora, che i capricci e i “No” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il bimbo ha deciso di fare i? È del tutto normale. Intorno ai due anni, infatti, ientrano nella cosiddetta “fase oppositiva”: urla disperate, sbalzi d’umore, atteggiamenti isterici ed altre trasformazioni improvvise cominciano a fare capolino tra i comportamenti del bambino. Ma quali sono i motivi legati a tali reazioni? Ogni bambino, tra i 24 e i 36 mesi, comincia a sperimentare una comprensione più approfondita delle cose che gli gravitano intorno. Tuttavia, l’essere limitato da una serie di regole imposte dai genitori rappresenta lo “steccato emotivo” contro cui il bambino finisce per scontrarsi. Proprio questo scontro, genera delle fisiologiche reticenze nel piccolo, il quale rifiuta di compiere ciò che gli viene richiesto o di rispettare le regole dettate dai genitori. Ecco, allora, che ie i “No” ...

